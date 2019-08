Carlo Cottarelli: "Nessuno mi ha chiamato per fare il ministro"

Si è fatto anche il suo nome per la nuova squadra del governo giallorosso. Ma lui ha smentito in modo categorico. Carlo Cottarelli ha infatti precisato: “ Non mi ha chiamato nessuno, questo lo voglio dire ufficialmente ”.

In un’intervista all’Huffington Post, l’economista ha spiegato che per lui è un’onore aver ricevuto l’offerta di fare parte dell’esecutivo italiano ma in primo luogo andrebbe chiarito cosa si vuole fare, “ ma questo ancora non si sa ”. A proposito degli impegni stilati da Pd e M5S, Cottarelli si è detto preoccupato che questo governo sia più orientato a ridistribuire il reddito piuttosto che a crearlo. L’economista ha precisato di essere “ il primo a dire che il tema della redistribuzione è importante, che c’è un serio problema di povertà, ma il problema fondamentale è quello di avere più reddito ”. E guardando ai punti presentati dai grillini, Cottarelli si è chiesto da dove vengono i soldi per il taglio delle tasse sul costo del lavoro, per il salario minimo e per dare più sussidi alle famiglia e alla natalità.