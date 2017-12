Carroccio senza Nord: chiamateci solo Lega

La Lega di Salvini ha inviato una raccomandazione ai cronisti affinchè d’ora in poi usino «sempre e solo» la parola Lega quando si parla del partito fondato da Bossi.

«Anche nei sottopancia, nelle didascalie delle foto non usiamo più “Lega Nord” ma solo “Lega” per tutti i nostri rappresentanti», si precisa dall’ufficio stampa del Carroccio. La raccomandazione arrivo dopo l’annuncio sul simbolo da presentare alle elezioni: la scritta Lega (senza Nord), sopra «Salvini premier». Salvini ha però chiarito che il nome del partito resta, da statuto, Lega Nord (per modificarlo è necessario il congresso federale)