Cartolina "nazista" sul profilo social del candidato M5s

Una chioccia con la scritta «Notre Mère L'Europe» (L'Europa, nostra madre) che protegge i suoi pulcini, ognuno rappresentato con le bandiere di molti Stati europei: dalla Germania nazista all'Italia fascista passando per Romania, Ungheria, Francia, Spagna eccetera eccetera.

Insomma, il Terzo Reich con i suoi alleati e vassalli. Sullo sfondo del «quadretto» un pulcino con la bandiera della Gran Bretagna che entra in una trappola, la quale reca il vessillo degli Stati Uniti e la stella di David. In primo piano i pulcini neutrali, Svizzera e Svezia, non sanno che fare. È l'immagine che aveva scelto come foto copertina della pagina Facebook Raphael Raduzzi, candidato per il Movimento 5 Stelle alla Camera nel collegio plurinominale Veneto denominato 2-01. L'immagine in questione è tratta da una cartolina propagandistica realizzata in Francia dal regime collaborazionista di Vichy per veicolare un messaggio antisemita e antiamericano: sul francobollo si vede l'effigie del maresciallo Pétain. Si prevedono polemiche.