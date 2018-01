La Casaleggio Associati ​si smarca dal Movimento

Beppe Grillo con il suo nuovo blog ha sancito di fatto l'addio alla Casaleggio Associati. Dopo circa 10 anni il padre del Movimento 5 Stelle torna sulla sua strada. Nuovo look per il blog e nuovi colori. Una separazione netta della galassia Casaleggio ma anche da M5s. E così anche la società che fa riferimento a Davide Casaleggio adesso si sgancia di % stelle e lo fa con le parole di Luca Eleuteri, braccio destro di Davide e tra i fondatori del Movimento: "È esattamente così. E ci tengo a sottolinearlo. Spero che con questo chiarimento d'ora in poi le forze politiche e i giornalisti la smettano di dire che la Casaleggio Associati si occupa ancora del Movimento. il primo grande passo è stato fatto quando Gianroberto ha donato la nostra creatura Rousseau all'omonima Associazione. E ora c'è la separazione definitiva, con la consegna del brand beppegrillo.it e i social media da milioni di utenti a Beppe Grillo. Il tutto senza prendere un euro. Non so quante società lo avrebbero fatto: il nostro è un gesto di amicizia".



Novità anche per Rosseau che sta cercando una nuova collocazione: "L'Associazione Rousseau sta cercando una sua nuova sede. Il simbolo è a uso esclusivo dell'Associazione Rousseau, era stato registrato dalla Casaleggio Associati solo perché all'epoca l'Associazione non esisteva, ma è giusto che passi di mano". Infine Eleuteri, al Corriere, spiega il ruolo di Davide Casaleggio all'interno del Movimento 5 Stelle: "Nel tempo libero Davide presta le sue competenze a titolo gratuito all'Associazione Rousseau. Siamo abituati come imprenditori a inseguire i sogni e capiamo la sua passione".