Casaleggio sbugiardato: Lanzalone era alla cena per finanziare Rousseau

"Certo sono andato a una cena l'altro giorno e ho trovato anche Lanzalone ad un altro tavolo e l'ho salutato... Io non mi occupo di nomine". Messo alle strette Davide Casaleggio ha confermato di aver incontrato l'ex presidente di Acea prima che venisse arrestato per l'inchiesta sullo stadio della Roma.

Solo un incontro fortuito, insomma, stando alle parole figlio di Gianroberto Casaleggio che alla morte del padre ha preso le redini della Casaleggio Associati, ma anche del Movimento 5 Stelle attraverso l'Associazione Rousseau. Ma che di fortuito sembra avesse ben poco. A smascherarlo è Repubblica, che rivela come la famigerata cena del 12 giugno - il giorno prima dell'arresto dell'avvocato - a cui ha partecipato anche Luca Lanzalone è stata organizzata dall'associazione dedicata a Casaleggio senior e dalla start up MioWelfare. E Lanzalone sarà pure stato a un tavolo diverso da quello del grillino, ma compariva tra i 60 invitati che hanno pagato 70 euro a testa per finanziare l'associazione e partecipare alla serata in cui si parlava di "innovazione tecnologica e occupazione". E in cui si tessevano anche gli intrecci tra la politica e il mondo dell'impresa che orbita attorno alla Casaleggio associati.

Stridono allora le parole di Casaleggio, che ora cerca ogni modo per prendere le distanze dall'ex presidente della municipalizzata. Così come stridono quelle che usa per attaccare - nella stessa intervista - il Pd sul tema del conflitto di interessi.