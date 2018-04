Cascina rievocazione storica anche con le divise naziste: scoppia la polemica

Una rievocazione storica, con tanto di parata militare, finisce nella bufera a Cascina (Pisa). Il Comune è balzato alle cronache perché è stato il primo conquistato alla Lega in Toscana, nel 2016. A sfilare, il 27 aprile, ci saranno anche i soldati tedeschi della Panzer Division (quelli della Strage di Sant'Anna, 560 morti). Ovviamente è tutto finto, stiamo parlando, appunto, di una rievocazione storica dal titolo "1944, quando passò il Fronte". In programma ci sono due appuntamenti: prima di tutto, a mezzogiorno, l'intervento di uno storico, Federico Ciavattone, e del vicepresidente dell'associazione "Ultimo Fronte 1945", Marco Reali. Nel pomeriggio, poi, l'arrivo nel centro di Cascina di circa 150 veicoli storici della Seconda guerra mondiale. Inevitabili le polemiche. Ad accendere la miccia è Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Liberi e Uguali, che attacca il sindaco Susanna Ceccardi (Lega): "Addirittura le SS naziste in parata a Cascina - scrive su Twitter - nei giorni della Liberazione, proprio nei territori in cui la violenza nazifascista fu più cruenta. Ma questi sindaci piccoli piccoli conoscono la Costituzione? Se non la rispettano devono essere destituiti. A casa!". Il locale circolo di Leu fa sapere che, per protesta, manifesterà lo stesso giorno davanti al busto di Comasco Comaschi, un anarchico cascinese ucciso il 19 marzo 1922 a cui è stato dedicato il viale parallelo al corso principale, dedicato a Giacomo Matteotti.

"Grave la decisione della giunta di Cascina di organizzare, nei giorni a cavallo della Liberazione, una parata di figuranti in divisa militare tedesca - scrive su Facebook il senatore toscano Dario Parrini (Pd) -. Quando la sindaca leghista minimizza dicendo che è solo una manifestazione storica e culturale non fa che aggiungere provocazione a provocazione. Chi governa deve saggiamente unire e non scioccamente dividere".

Il sindaco Ceccardi parla di "polemica ridicola, strumentale. Nessuna occupazione nazista a Cascina. Anzi, colgo l'occasione per invitare i cittadini a partecipare a quella che è una manifestazione storica e culturale, senza secondi fini. Parliamo di una rievocazione storica, che è già arrivata in molte città della Toscana e non solo, molte amministrate dal centrosinistra". Il clima a Cascina è incandescente. Come scrive il Tirreno il vicesindaco, Dario Rollo, durante le celebrazioni del 25 aprile è stato fischiato perché aveva detto che senza gli Alleati i partigiani non avrebbero mai avuto la meglio contro i nazifascisti, aggungendo che gli stessi partigiani si macchiarono di violenze anche dopo la guerra.

In una nota dell'amministrazione comunale di Cascina si legge che "mentre dei figuranti tedeschi si troveranno nel centro storico di Cascina, ricordando appunto l'occupazione nazista, una colonna di mezzi di figuranti americani, dalla vicina San Miniato, giungerà a Cascina per ricordare il festoso evento storico, ovvero la liberazione della città".