Casini frena: no a una lista di centro "civetta" del Pd

La lista centrista destinata a correre in coalizione con il Pd per cercare di drenare il voto moderato è sempre più a rischio. A mettere la faccia sull'operazione, infatti, dovevano essere il ministro della Salute Beatrice Lorenzin e il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche Pier Ferdinando Casini. Negli ultimi giorni, però, l'ex presidente della Camera ha iniziato a manifestare più di un dubbio sulla bontà dell'operazione, che rischia davvero di essere a perdere visto che quel che resta di Alternativa popolare (la formazione di Angelino Alfano da cui si è staccato un cospicuo pezzo che è rientrato con il centrodestra) difficilmente arriverà a superare la soglia di sbarramento del 3 per cento. Ecco perché, interpellato sull'argomento, Casini non ha nascosto le sue perplessità: «Se vale la pena di fare una cosa dignitosa, si fa. Se bisogna fare la lista civetta del Pd, allora è meglio di no».