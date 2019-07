Caso Lega-Russia, partite le prime querele

È un editoriale particolarmente stizzito quello pubblicato dal direttore dell'Espresso Marco Damilano sull'ultimo numero del settimanale sul caso Lega-Russia, il presunto scandalo sui finanziamenti russi alla Lega di Matteo Salvini, esploso dopo la trascrizione dell'incontro del 18 ottobre 2018 all'Hotel Metropol di Mosca da parte del sito americano Buzzfeed e dopo l'inchiesta dell'Espresso del febbraio scorso. Secondo Damilano, l'Italia ha una stampa " che agevola chi vuole trasformare un fatto in un’opinione, un’inchiesta ben documentata in un mistero in cui tutto si confonde". Naturalmente, quali siano i presunti fatti e le opinioni pare, dalle altisonanti dichiarazioni del direttore, lo stabilisca la redazione dell'Espresso o le inchieste di un sito di gossip americano scrediato anche in patria.

Damilano aggiunge infine che " finora non una riga delle nostre inchieste è stata smentita e nessuna querela è arrivata". Peccato che la verità sembri essere un'altra. Secondo quanto evidenziato da Giacomo Amadori su La Verità almeno uno dei personaggi citati negli articoli pubblicati dal settimanale si sarebbe già rivolto alla magistratura. Parliamo di Andrea Mascetti, avvocato e consigliere d'amministrazione di Banca Intesa Russia, citato come uomo vicino alla Lega, che avrebbe querelato l'Espresso per l'inchiesta del 24 febbraio 2019 sull'incontro al Metropol di Mosca e anche il quotidiano La Stampa, che ne aveva anticipato i contenuti in un articolo pubblicato il 22 febbraio.

Sempre secondo La Verità, lo stesso Mascetti avrebbe querelato L'Espresso il 29 giugno 2018 per un altro articolo del primo aprile dello stesso anno. Nel frattempo, quella che doveva essere una riedizione italiana del Russiagate americano sembra assumere, ogni giorno che passa, toni sempre più grotteschi. Come raccontato da Mario Gerevini sul Corriere della Sera, la banca d’affari anglo-tedesca al centro dell’affaire Metropol è un promettente sito web dietro il quale non c’è alcuna banca ma una finanziaria privata con due dipendenti e un bilancio da pizzeria. Com'è noto, secondo Buzzfeed, durante l’incontro del Metropol di Mosca si sarebbe parlato di soldi (65 milioni di euro) da far arrivare alla Lega in vista della campagna elettorale per le Europee, attraverso una triangolazione con l’Eni per la vendita di 3 milioni di tonnellate di petrolio dalla Russia all’Italia (Eni che ha smentito ogni coinvolgimento in più d'una occasione). Il valore dell'operazione sarebbe di 1,5 miliardi di euro.

La banca d'affari al centro dell'affaire Lega-Russia, come spiega il Corriere della Sera, ha un bilancio striminzito, non certificato, in perdita, con un capitale sociale di appena 241 mila sterline e Lloyds Bank ha in pegno una parte del patrimonio a fronte di un piccolo prestito erogato il 13 maggio scorso. Pochi affari e tre uffici: Londra, Francoforte e Roma. Dove a Roma? Nello studio (ex dopo lo sfratto) di Gianluca Meranda, l'avvocato massone indagato per corruzione internazionale insieme a Gianluca Savoini e a Francesco Vannucci. È la stessa banca d'affari a scaricare l'avvocato cosentino: "La Eib non ha mai saputo di contatti tra Gianluca Meranda, Gianluca Savoini e Gazprom", come ha spiegato il ceo della banca d'affari britannica Alexander v. Ungern-Sternberg in una nota. "Eib - si legge - ha appreso dalla stampa negli ultimi giorni che l'8 febbraio 2019 il sig. Meranda inviò una lettera, utilizzando la carta intestata della banca (della quale era in possesso per il suo precedente ruolo) e da lui stesso firmata nonostante non avesse alcun potere di delega, a Gianluca Savoini, relativa a un diverso fornitore (Gazprom) del quale Eib non era a conoscenza e con il quale Eib non ha mai condotto alcun affare".

Più che una spy story o un presunto Watergate, l'affaire Lega-Russia sembra una commedia di bassissimo livello e un "trappolone" riuscito soltanto a metà.