Elezioni Catanzaro, Abramo vola: sarà ballottaggio col Pd

La sfida a Catanzaro era una partita a tra due volti noti e la speranza grillina appesa a un docente. I primi dati, pubblicati da Piepoli per la Rai, parlano di un ballottaggio tra Sergio Abramo (centrodestra) e Vincenzo Ciconte (centrosinistra). Rimane fuori ancora una volta il M5S, che dovrà guardarsi i ballottaggi dalla panchina. Sergio Abramo avrebbe incassato il 39% dei voti, mentre il candidato del centrosinistra Vincenzo Ciconte è al 29% (Guarda tutti i risultati in diretta). Laura Bianca Granato (M5S), invece, si è fermata al 5%. Mentre il candidato civico Nicola Fiorita sarebbe al 27%.

La partita elettorale a Catanzaro

Doveva essere una partita a due. E così sarà. Da una parte il sindaco uscente Sergio Abramo, sostenuto dal centrodestra con sei liste: Forza Italia, Federazione popolare per Catanzaro, Obiettivo Comune, Officine del Sud, Catanzaro con Sergio Abramo e Catanzaro da Vivere. Dall'altra il centrosinistra, che ha fatto scendere in campo il consigliere regionale Vincenzo Antonio Ciconte, esponente del Pd, già vicepresidente della Giunta regionale, e sostenuto da ben undici le liste: Pd, Fare per Catanzaro, Alleanza Civica per Catanzaro, Svolta democratica, Pensionati d'Europa, Catanzaro in Rete, Salviamo Catanzaro, Socialisti e democratici con Mottola d'Amato, Psi, Udc e Primavera a Catanzaro. Minacciava invece di rompere il bipolarismo Nicola Fiorita, docente universitario, sostenuto da tre liste civiche: Cambiavento, Insieme per Fiorita e Catanzaro 1594. Il Pd aveva provato ad avvicinare Fiorita, per poi ripiegare sull'usato sicuro Ciconte. Infelice la tornata elettorale del Movimento Cinque Stelle locale, che ha candidato la docente Bianca Laura Granato.