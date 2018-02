Il Cav a "dieta": niente cedole dalle sue holding

Milano - Nel 2016 aveva incassato un assegno da 65 milioni ma l'anno scorso Silvio Berlusconi ha deciso di tenersi «a dieta» di dividendi mettendo il fieno in cascina.

A fine gennaio si sono infatti tenute le assemblee delle holding personali del Cavaliere cui fa capo la maggioranza di Fininvest (che a sua volta sta al vertice della piramide industriale rappresentata da Mediaset, Mondadori e Banca Mediolanum) e hanno deliberato di destinare tutti gli oltre 119 milioni di utili a riserve straordinarie.

Le casseforti personali dei Berlusconi sono sette: le Holding Italiana Prima, Seconda, Terza e Ottava (60% di Fininvest e di proprietà di Silvio), la Holding Italiana Quarta (7% e di proprietà di Marina), la Holding Italiana Quinta (di Piersilvio e titolare anche lui di un 7%) e infine la Holding Italiana Quattordicesima (che ha il 21% suddiviso tra i tre figli di Veronica Lario: Barbara, Eleonora e Luigi).

Ebbene, la Holding Italiana Prima, Seconda, Quarta e Ottava, riportano i documenti depositati nella banca dati della Camera di Commercio consultati dall'agenzia Radiocor, non distribuiranno alcun dividendo all'ex premier. Non rimarranno, invece, a secco di cedole i figli Pier Silvio e Marina che hanno ricevuto come dividendi dalle casseforti di famiglia rispettivamente di circa 10 e 8 milioni di euro.

Nel dettaglio, infatti, la Holding Italiana Quinta che custodisce il 7,65% del Biscione ha approvato il bilancio 2017 con un utile di 13,9 milioni di cui quasi 3,9 milioni sono state destinate a riserva straordinaria mentre poco più di 10 li ha incassati Pier Silvio Berlusconi lo scorso 5 febbraio. L'utile della holding Quarta di Marina è stato invece pari a 14,18 milioni, di cui 6,17 milioni accantonate a riserve straordinarie e 8 milioni di cedola.

La primogenita è saldamente seduta sia sulla poltrona di presidente della finanziaria di via Paleocapa sia su quella della Mondadori, mentre a Pier Silvio sono state affidate le chiavi (vice presidente e amministratore delegato) di Mediaset.

Nel frattempo, nella galassia Berlusconi va registrato anche un altro cambiamento. Barbara, Eleonora e Luigi hanno deciso di modificare il nome della Holding Italiana Quattordicesima, la cassaforte che permette loro di custodire il 21,41% di Fininvest.

La «scatola» che custodisce anche diverse partecipazioni in aziende digitali non si chiamerà più Holding Italiana Quattordicesima ma H14.