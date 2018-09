Il Cav rilancia il centrodestra: "FI avrà un ruolo decisivo"

"Forza Italia è il futuro" . Il Cavaliere lo scrive in un messaggio indirizzato al senatore Maurizio Gasparri, promotore del campus "Everest", una tre giorni di incontri e dibattiti organizzata a Giovinazzo, in provincia di Bari, e rivolta ai giovani. E infatti sono più di 700 i ragazzi arrivati da ogni parte d'Italia, per partecipare al campus. Questa loro presenza è il segnale più concreto che "Forza Italia c'è ed è determinata a rilanciare un progetto credibile di centrodestra" .

Nel suo messaggio, Silvio Berlusconi, afferma che il futuro dell'Italia "non potrà essere affidato all'attuale precario governo giallo-verde, se non facendo pagare al Paese un prezzo molto grave" . Per questo, il Cav non ha nessuna intenzione di dar vita a un partito unico di centrodestra con la Lega, come aveva sottolineato qualche giorno fa. Nelle righe scritte oggi, Berlusconi si rivolge ai giovani, che hanno un ruolo "decisivo per la politica in generale e per Forza Italia in particolare, non solo perché le giovani generazioni sono quelle che più scontano gli errori del passato recente - i drammatici dati sulla disoccupazione giovanile sono lì a dimostrarlo - ma anche perché il futuro che stiamo costruendo sarà il mondo nel quale loro dovranno vivere, lavorare, creare nuove famiglie" . Infatti, proprio i ragazzi, sono al centro del progetto di Forza Italia: " Ci sarà un futuro di centrodestra nel quale Forza Italia avrà un ruolo decisivo. E sarete proprio voi ragazzi ad esserne protagonisti, perché Forza Italia è il futuro ed è un futuro liberale che farà ripartire l'Italia" .