Il centrodestra avvisa il governo: Alfano e Orlando vadano a prendere Battisti

Le polemiche non sono finite, soprattutto in Italia. La vicenda Battisti ha offeso non solo i parenti delle vittime: «Continuiamo a fare tutto quello che va fatto per farlo tornare nel nostro Paese» ha detto il capogruppo del Pd alla Camera, Ettore Rosato. Vederlo in spiaggia, aggiunge «è uno schiaffo sentito da tutti noi». Ma non basta. «I nostri ministri dimostrino di fare sul serio: Alfano e Orlando vadano in Brasile, magari con un aereo di linea, a sostenere le ragioni del nostro Paese, riportando in Italia il terrorista condannato all'ergastolo, perché è serio il rischio che il volo lo spicchi Battisti» ha aggiunto Amedeo Laboccetta (Pdl). E il senatore di Forza Italia, Scilipoti Isgrò. «Il governo italiano e il Quirinale richiedano, con più determinazione, l'estradizione di Battisti. Lo stato alzi la propria voce».