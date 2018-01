Il centrodestra conquista ​gli elettori giovanissimi

Il Movimento Cinque Stelle non sfonda tra gli elettori over 55. Un dettaglio non da poco quello rilevato nel sondaggio Ixè per HuffPost che sottolinea come la grande partita per le poletiche si giochi proprio in quella fascia di età dell'elettorato che fa da zoccolo duro nei consensi. L'M5s a quanto pare non riesce a fornire quella sicurezza necesaria per convincere gli elettori over 55. I consensi arrivano in gran parte dai giovani. E in chiave elettorale questa situazione potrebbe trasformarsi in un vero e proprio boomerang per i grillini. Sembra invece migliore la situazione del centrodestra. Il campòo moderato infatti riesce ad ottenere consensi in tutte le fasce di età.



Tra i giovani si registrano ottimi consensi per Fratelli d'Italia e Lega. Nella fascia over 55 invece Forza Italia fa la parte del leone con punte del 40 per cento. Omogeneo anche l'elettorato di Liberi e Uguali guidato da Pietro Grasso con punte interessanti tra gli under 35. Il Pd invece non sfonda tra i giovani , soprattutto nelle fasce sotto i 45 anni. Riesce a recuperare soltanto nelkla fascia degli over 65. Insomma la grande sfida si giocherà nell'elettorato maturo e a quanto pare il centrodetstra riesce a mettere d'accordo in modo più convincente le diverse fasce di età. Soprattutto i giovani. Infine va sottolienato come secondo una rilevazione Youtrend, il centrodestra ormai vola nei consensi e sarebbe ad un passo dalla maggioranza assoluta al Senato.