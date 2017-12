Centrodestra a un passo dalla maggioranza

Centrodestra un passo dalla maggioranza assoluta alla Camera e da quella al Senato. È questo il quadro che emerge trasformando in seggi le indicazioni fornite dal sondaggio Ixè di qualche giorno fa. Di fatto, secondo quanto mostrano le rilevazioni, la coalizione di centrodestra potrebbe affermarsi senza particolari problemi nelle regioni settentrionali del Paese. Si frena poi nelle regioni "rosse" per poi tornare a correre al Centro-Sud. Il risultato di queste proiezioni delle intenzioni di voto rapportate ai seggi fornisce un quadro chiaro con i moderati a 12 seggi dalla maggioranza assoluta a Montecitorio e a pochissimi scranni per la maggioranza a palazzo Madama.

Per quanto riguarda il Pd si segnala una tenuta nelle regioni a tradizione rossa. Ma resta la fragilità dem al Nord e il Pd resta al minimo nelle regioni meridionali. Di fatto la bastosta delle regionali in Sicilia si fa ancora sentire e porta dietro una flessione abbastanza cosistente al Sud. Il Movimento Cinque Stelle di fatto regge nelle regioni rosse e di fatto si riaffaccia al Sud. Insomma il quadro per il voto del 4 marzo per il momento parla chiaro. La rilevazione Ixè per HuffPost dà sempre in vantaggio il centrodestra che potrebbe far registrare un vero e proprio exploit alle politiche del 2018.