Il centrodestra vola ancora: il programma è più credibile

È di nuovo una crescita per Forza Italia quella messa in evidenza da un sondaggio Ixè realizzato per Huffington Post, che mostra per la settima volta di fila nel rilevamento mensile un segno più per i moderati del centrodestra, con uno stacco sempre più chiaro dalla Lega Nord e un Pd che ritorna a perdere punti, avvicinandosi a quota 22%. Sopra il 7% Liberi e Uguali, mentre il Movimento 5 Stelle rimane leggermente sotto il 28% delle preferenze.

Nel'agenda dell'opinione pubblica, per Ixè è chiaro come il centro-destra abbia un primato "qualitativo". Dalle tasse allo sviluppo, dalla sicurezza all'immigrazione, viene percepito come più affidabile, e di netto, rispetto alle altre coalizioni, con margini che non di rado superano i consensi raccolti. A prevalere sul sostegno al reddito delle persone è tuttavia il Movimento 5 Stelle, che del tema ha fatto un suo cavallo di battaglia. Da non trascurare, secondo i sondaggisti, anche il fatto che Liberi e uguali, su tutte le tematiche, abbia una percezione di 4 o 5 punti superiore al bacino elettorale.