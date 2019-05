"Insinuazioni sulla mafia". Salvini querela la Cgil

È arrivata poco fa una notizia secondo cui Matteo Salvini ha deciso di inoltrare una querela nei confronti della Cgil per alcune dichiarazioni di Giuseppe Massafra, segretario confederale di uno dei sindacati più importanti del Belpaese. Secondo quanto si legge sull'agenzia Agi, la scelta del leader leghista è stata confermata da fonti del Viminale. Ma qual era stata la posizione espressa dal vertice dirigenziale del sindacato?

Questa, basandoci su quanto riportato da alcune agenzie stampa, è la frase in questione: " Quella di Salvini non può più essere considerata una follia. E' piuttosto un disegno lucido che regala alle mafie e alla corruzione spazi enormi di agibilità. Un disegno (...) che sta invece dalla parte della illegalita". Il riferimento di Giuseppe Massafra, nel caso tutto venisse confermato, era diretto al decreto cosiddetto decreto Sblocca Cantieri. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini non ha digerito quanto sostenuto dal sindacalista della Cgil e ha quindi deciso di procedere a mezzo querela. Si tratterebbe - dicono dalle parti di chi accusa - di "insinuazioni sulla mafia".