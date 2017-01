La Cgil vuole eliminare i voucher. Ma i suoi pensionati continuano a usarli

"Certo, continueremo a usarli" . Ivan Pedretti, segretario dello Spi, dice chiaramente di non essere pentito di aver usato i voucher per i "suoi" pensionati. "Abbiamo rispettato la legge e anche la linea della Cgil - spiega in una intervista al Corriere della Sera - non vedo perché dovremmo essere noi a cambiare idea" .

Quello dei voucher è l'ennesimo paradosso del sindacato. Da una parte il segretario Susanna Camusso porta avanti una campagna per abolirli, dall'altra la sigla che rappresenta i pensionati della Cgil li fa usare ai propri iscritti. "Li abbiamo usati per consentire ai volontari di tenere aperte le sedi Cgil, in modo che il sindacato potesse fare il suo mestiere, ascoltare i lavoratori - spiega Pedretti al Corriere della Sera - cosa dovevamo fare, pagarli in nero? La legge la rispettiamo, noi" . Per questo, però, sia Susanna Camusso sia Maurizio Landini lo hanno criticato apertamente. "Mi aspettavo parole diverse - controbatte il segretario dello Spi - finché c'è una legge possiamo usarla, anche se l'obiettivo è cambiarla. Ed è sbagliato non difendere una scelta del tutto in linea con la Cgil" .