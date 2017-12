Chiamparino: "Anche per il Piemonte più autonomia"

"Io credo che a questo punto, ci siano anche per noi le condizioni per provare a sedersi al tavolo nazionale". Lo ha detto il presidente del Piemonte, Sergio Chiamparino, parlando dell'autonomia della regione.

Chiamparino ha parlato alla conferenza stampa di fine anno e ha preso le distanze dai metodi usati da Maroni e Zaia: "Rifiuto la logica referendaria di Maroni e Zaia- ha aggiunto Chiamparino- la loro è un 'operazione legittima ma con un profilo politico che non è il mio". "Diversa cosa - ha proseguito- è cercare di vedere se, una volta raggiunta la stabilità di bilancio, non vi siano materie che possano essere trasferite alla regione".

"Le dichiarazioni del presidente del Piemonte, Sergio Chiamparino, sulla possibilità che anche il Piemonte avvii un negoziato con il governo centrale per chiedere il trasferimento di competenze e delle connesse risorse sono estremamente positive e lasciano ben sperare i sostenitori di una maggiore autonomia della Regione". Così, in una nota, il capogruppo di Fi in Consiglio comunale a Torino, Osvaldo Napoli. "Chiamparino - prosegue l'esponente azzurro - ha avvertito però che per raggiungere l'obiettivo non potrebbe mai seguire la via referendaria imboccata e percorsa da Lombardia e Veneto.