"Chiarire l'accordo. I migranti rischiano trattamenti disumani"

Arriva dal Consiglio d'Europa la lettera spedita a Roma e indirizzata al ministro dell'Interno Marco Minniti, con cui si chiede conto all'Italia delle sue politiche sui migranti.

" La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo è chiara su questo dovere e credo sia importante per le operazioni dell’Italia nelle acque territoriali libiche " salvaguardare i diritti umani, scrive il commissario Nils Muiznieks, chiedendo maggiori informazioni sulle operazioni marittime italiane in acque libiche.

" Alla luce dei recenti rapporti sulla situazione dei diritti umani dei migranti in Libia, consegnandoli alle autorità libiche o ad altri gruppi li si espone a un rischio reale di tortura o trattamenti inumani o degradanti ", scrive il commissario per i Diritti umani del Consiglio, specificando di volere da Roma dettagli sul sostegno che l'Italia intende fornire ai libici e su come garantirà che le persone " intercettate o soccorse da navi italiane in acque libiche non si trovino in situazioni contrarie all’articolo 3 della convenzione europea dei diritti dell’uomo ".

Nel documento del Consiglio anche richieste di chiarimenti sul nuovo codice di condotta per le Ong coinvolte in operazioni di salvataggio.