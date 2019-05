Clamorosa offerta di Mediaset a Fazio

Milano Nel bene e nel male è il personaggio del momento e Fabio Fazio potrebbe arrivare a breve sulle reti Mediaset per un programma di approfondimento politico in cui avrebbe carta bianca. Le trattative sono aperte e a comunicarlo è l'azienda guidata da Piersilvio Berlusconi.

La notizia arriva dopo le polemiche per l'annuncio della chiusura anticipata di «Che fuori tempo che fa» su Raiuno, un mese prima della data prevista, ovvero fine giugno. Ormai da mesi in Rai Fazio si sentiva i piedi, se non freddi, tremuli, per gli strali lanciatigli contro per i costi della trasmissione, ma anche per le accuse di simpatie politiche lontane dal sovranismo. Non a caso il leader della Lega, Matteo Salvini, non solo lo ha accusato più volte di scarsa obiettività ma si è anche rifiutato di farsi intervistare a «Che tempo che fa», salottino ammiccante di Raiuno che ha ospitato l'universo mondo italico e non solo.

A fare il piacione da Fazio domenica scorsa è andato il vicepremier grillino, Luigi Di Maio, in un'intervista dai risvolti quasi comici, perché i contenuti erano quasi totalmente diretti a sparare a palle incatenate contro il suo alleato di governo, il leghista Matteo Salvini. Dalle critiche al Papa ai guai giudiziari dei sottosegretari leghisti, Di Maio non ha perso occasione per fare l'occhiolino a Fazio e criticare in ogni modo il ministro dell'Interno, invitandolo anche a darsi una calmata dopo le elezioni.

In ogni caso, dopo l'annuncio della chiusura di «Che fuori tempo che fa», non solo era arrivato il soccorso cinquestelle ma anche la rivolta dei social e una dura presa di posizione dell'Agcom, l'Autorità di garanzia nelle comunicazioni, che aveva chiesto spiegazioni, per altro in un tempo delicato come quello della campagna elettorale.

Ora l'annuncio di Mediaset. Si parla di prima serata su Canale 5, con Fazio che avrà carta bianca sui contenuti e sugli ospiti da invitare. L'azienda dichiara che «da sempre è sinonimo di libertà di espressione e di comunicazione». A Fazio è stato offerto un contratto quinquennale i cui termini economici rimangono per il momento riservati. Secondo quanto si apprende, la trasmissione dovrebbe partire la prima settimana di ottobre.