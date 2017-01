La classifica dei sindaci italiani: ​Appendino in testa, Raggi in coda

Chiara Appendino in testa alla classifica, Virginia Raggi si posiziona invece al penultimo posto. È quanto messo in evidenza dal Governance Poll, la rilevazione sul gradimento riservato ai sindaci dai propri cittadini realizzato ogni anno da Ipr Marketing per Il Sole 24 Ore.

Nonostante Torino abbia ancora diversi probelmi, i cittadini premiano il sindaco in carica che, nella conferenza di fine anno ha spiegato che "il cambiamento va fatto gradatamente, attraverso le piccole cose, con senso sabaudo. Anche per non rischiare di lasciare indietro tutto quello che di buono è stato fatto in passato".

Virginia Raggi, invece, è seguita solo da Rita Rossa, sindaco di Alessandria. A Roma la Raggi sprofonda sotto il 50% dopo aver "aggiunto errori propri alle eredità impossibili lasciate dalle giunte precedenti di destra e di sinistra".

Al secondo posto in classifica compare il sindaco di Firenze Dario Nardella, mentre il terzo posto è del sindaco di Parma ex M5S Federico Pizzarotti. Risale in classifica Luigi De Magistris che con il 60% dei voti si posiziona al quarto posto con Damiano Coletta (Latina), Vincenzo Napoli (Salerno), Paolo Perrone (Lecce), Luigi Brugnaro (Venezia) e Paolo Calcinaro (Fermo).

Il sindaco di Milano Beppe Sala con il 55% si posiziona al trentesimo posto mentre Clemente Mastella a Benevento detiene il 59,5% di sì. Tra i governatori, il più amato è il presidente del Veneto Luca Zaia (60%), seguito dal presidente della Toscana Enrico Rossi (57%) e da quello della Lombardia Roberto Maroni (54%). In fondo alla classifica le due isole: Rosario Crocetta (Sicilia), scende al 28% e Francesco Pigliaru (Sardegna) al 30%.