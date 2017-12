Centrosinistra, prove d'intesa Pd-Leu nelle Regioni. I pontieri al lavoro

Se Partito Democratico, a livello nazionale, guarda al centro, a livello locale e regionale, il partito può giocare la carta della coalizione di centrosinistra.

Lazio

In Lazio, Nicola Zingaretti sembra poter rendere possibile quel patto di centro sinistra che il renziano, Piero Fassino, non è riuscito a conseguire. " Nicola Zingaretti fa appello alle varie sinistre perchè nella Regione Lazio rimangano unite e consentano di proseguire l'esperienza amministrativa di questi anni", ha dichiarato Simone Oggionni, già membro del coordinamento nazionale di Sel, poi in SinistraItaliana. "Penso che il suo appello vada raccolto. Perchè - pur con limiti che non vanno sottaciuti - il lavoro di questi anni è stato positivo e deve continuare. La vittoria della destra sarebbe una sciagura" .

Nella Regione l'alleanza tra Pd e Sel ha una storia lunga . "Il Lazio ha bisogno di una nuova svolta che non può che vedere protagonista la sinistra ", ha spiegato Zingaretti nel suo appello. "Una sinistra aperta, plurale, per ridare centralità a obiettivi strategici come la riduzione delle diseguaglianze la lotta per la democrazia, l'inclusione e la partecipazione".

L'ipotesi di correre alle regionali assieme al Pd non piace però a una larga parte di Sinistra Italiana.

Lombardia

L'avvicinamento si cerca anche la Lombardia. Giorgio Gori, candidato del Pd, ha invitato i Liberi e Uguali a sostenerlo contro la Lega. Nei prossimi giorni, rivelano fonti parlamentari di Leu, su questi temi è previsto un incontro con Pietro Grasso.