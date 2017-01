Colletta per i cuccioli del sisma

Moltissimi cani sono morti nei canili sommersi dalla neve. Solo la generosità dei volontari che hanno spalato neve, donato cibo, portato cucce e coperte ha consentito di prevenire perdite ancora più gravi. Un allarme tutt'altro che concluso, anche per effetto delle scosse sismiche sopravvenute. Permangono ancora situazioni critiche in diverse località del centro e sud Italia. In questo contesto di emergenza, da ieri è partita una raccolta di alimenti e accessori per gli animali in difficoltà, che sarà in parte destinata ai quattro zampe delle Regioni colpite dal maltempo e dal terremoto e una borsa in omaggio per trasportare i cani di piccola taglia nei carrelli: «È un ulteriore tassello del nostro impegno per l'ambiente». Il superstore Interspar, inaugurato lo scorso dicembre nel quartiere San Leonardo a Parma, si accredita come punto vendita «pet friendly» grazie alla partnership con la Federazione Italiana Associazioni Diritti Animali e Ambiente (Fiadaa), e lancia a partire da sabato 28 gennaio una raccolta di cibo e accessori per gli animali in difficoltà.