Via Colomban La Raggi perde altro assessore

L'ormai ex assessore alle Partecipate del Comune di Roma, Massimo Colomban si è dimesso. L'imprenditore trevigiano, vicino alla Casaleggio Associati, già a giugno aveva annunciato di voler lasciare il Campidoglio. Ora l'addio. A prendere il posto di Colomban sarà Alessandro Gennaro, commercialista e docente all' Università «La Sapienza» di Roma. L'ex assessore, nella nota di fine mandato ha spiegato: «Non voglio fare critiche sul difficile lavoro che la sindaca con molti degli assessori e consiglieri stanno facendo: si stanno impegnando molto con abnegazione e sacrificio». Poi ha aggiunto: «Sul metodo ed organizzazione ognuno ha le proprie esperienze e la propria professionalità; mi limiterò quindi a dare il mio personale punto di vista». E sul M5s: «Il Movimento deve evolversi da un Movimento idealista di protesta in un Movimento di Proposta in difesa dei Produttori».