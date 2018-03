Il Comune a guida Pd dove il Pd prende solo lo 0,46%

Il Partito democratico è uscito dalle elezioni politiche con le ossa rotte. Ma c'è un Comune dove il risultato è stato addirittura catastrofico. E questo nonostante sia guidato da un sindaco Pd che nel 2017 è stato persino eletto nell'assemblea nazionale del partito.

Si tratta di Vasto, in provincia di Chieti. Qui i dati sono clamorosi. Basta guardare il portale del Viminale: la candidata del centrosinistra, Marusca Miscia (rappresentate del Pd), ha ottenuto il 17,87% di voti, perfettamente in linea con il dato nazionale. Così come in linea con il dato nazionale sono i consensi ricevuti dagli altri partiti, nonostante un exploit del M5S, primo partito col 43,15% dei voti.

Ma è a guardare i dati dei singoli partiti e in particolare quelli della coalizione di centrosinistra - che si resta quantomeno di stucco. La maggior parte dei voti per la Miscia arriva dalla lista Insieme, che ha totalizzato il 15,11%. A cui si aggiungono i voti di +Europa (1,8%) e Civica popolare (0,54). Alla causa il Pd ha portato solo lo 0,46%. Cioè 104 voti su poco meno di 24mila aventi diritti (23.967, con un'affluenza del 73,61%).

Un flop inimmaginabile considerato che Vasto era sì la roccaforte di Antonio Di Pietro e la sua Italia dei valori, ma che il Comune è ormai da anni guidato saldamente dal centrosinistra (per due mandati con Luciano Lapenna, coordinatore del Pd locale, e dal 2016 con Francesco Menna).

E un flop ancora più drammatico se si tiene conto che i democratici hanno preso meno voti persino di Liberi e uguali (669 al 2,99%), Casapound (211 allo 0,94%), Forza Nuova (136 allo 0,60%) e Partito comunista (114 allo 0,51%).