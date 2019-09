Concessioni, l'apertura del Pd: "Possibile anche la revoca"

Dopo un iniziale scontro sul tema della revoca delle concessioni ad Autostrade, da parte del Partito democratico si registra ora un'apertura che potrebbe risultare importante per le prossime strategie dell'esecutivo giallorosso. A confermalo è Graziano Delrio: " Alcune concessioni, in particolare quelle collegate alla tragedia del ponte Morandi, vanno viste, come sta facendo già la presidenza del Consiglio, con gruppi di esperti che potranno anche arrivare fino alla revoca ".

Il taglio dei parlamentari

L'ex ministro delle Infrastrutture ha ribadito che sul tema vi è stata chiarezza: " La revisione dei sistemi concessori, non solo autostradali, è importante per tutelare sempre al meglio l'interesse pubblico ". Si tratta di una questione " nelle mani del presidente del Consiglio. Ci sentiamo molto garantiti da un percorso trasparente e serio che è stato concordato ".