Concorsi in sanità: i candidati raccomandati da Pittella

L'indagine della Procura di Matera su illeciti e irregolarità legate a concorsi, nomine e ad altre procedure amministrative dell'Azienda sanitaria ha portato alla luce "un sistema di corruzione e di asservimento della funzione pubblica a interessi di parte di singoli malversatori su sollecitazione di una moltitudine di questuanti espressione per lo più anch'essi di pubblici poteri apicali che si interfacciavano tra loro in uno scambio reciproco di richieste illegittime e promesse o dazioni indebite" .

È quanto si legge nell'ordinanza cautelare nei confronti di 22 persone tra le quali il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella. "Al centro di questo sistema - scrive il gip di Matera Angela Rosa Nettis - sempre la stessa ratio ispiratrice, la politica nella sua sempre più fraintesa accezione negativa e distorta, non più al servizio della realizzazione del bene collettivo ma a soddisfacimento dei propri bisogni di locupletazione e di sciacallaggio di potere e condizionamento sociale".

Candidati raccomandati