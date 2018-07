Consenso dei ministri: Salvini primo Di Maio crolla

Lega batte M5S 3-0. I ministri della Carroccio riscuotono maggiore consenso popolare rispetto ai colleghi pentastellati e si insediano ai primi tre posti di un monitoraggio sulla fiducia realizzato da Euromedia Research di Alessandra Ghisleri in collaborazione con l'agenzia di comunicazione di impresa Klaus Davi and company. A guidare la classifica è il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini con un indice di fiducia molto alto, 52. Al secondo posto si piazza il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti con 46,3, mentre chiude il podio Giulia Bongiorno, ministro per la Pubblica Amministrazione, con 45,8.

La medaglia di legno se l'aggiudica il ministro dell'Economia (in quota «tecnica») Giovanni Tria con 43,8, seguito al quinto posto da un altro tecnico (però più filo-leghista) come il ministro delle Politiche Comunitarie, Paolo Savona a 40,6. Per trovare un esponente dei Cinque stelle bisogna «aspettare» il sesto posto dove si insedia il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo, Luigi Di Maio a 40,5, tallonato dal ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio con 39,6. Concludono la prima metà della classifica il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli (35,9) e il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi (34,6). Ottiene la fiducia del 33,4 il ministro della Salute Giulia Grillo (M5S). Il ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana (Lega) si attesta a 31,9, da cui si allontana per poco il ministro per l'Ambiente Sergio Costa (M5S) 31,4.

Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta (M5S) si aggiudica il 30,9 e subito dopo si piazzano il ministro per il Sud Barbara Lezzi (M5S) 29,9 e il ministro dei Beni Culturali e Turismo Alberto Bonisoli (M5S) 29,8. Si posizionano in fondo alla classifica (rispettivamente 29,1 e 29,0) il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro (M5S) e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (M5S), a seguire il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti (Lega) con 25,9. L'ultimo posto della graduatoria è assegnato a Erika Stefani degli Affari Regionali e Autonomie che si aggiudica il 25,7. Eccezion fatta per Di Maio e Grillo, dunque, meno di un terzo degli italiani ha fiducia nei ministri M5S.