Il consiglio utile

C onsiglio per la maratona gastronomica di queste festività. Non ditemi che, mentre vi ingozzate di agnolotti, tortelli e salmone, state a guardare fingendo di ignorarli, Fido che questua accanto alla tavola con due occhioni che ti fanno sembrare un carnefice e Silvestro che plana sulla tavola, prima ancora degli ospiti, rubando la bistecca. Insomma, so come finisce. Anche loro si riempiono la pancia come un otre. E i colpevoli siete voi (anzi noi, perché mi ci metto anch'io).

Per i gatti il problema non è particolarmente complicato. Chiedo venia se state mangiando, ma loro hanno il vomito facilissimo e sfruttano questo antico metodo per liberarsi di pasti troppo abbondanti o di contenuti non proprio consoni (ossi e lische).

Il cane che si è ingozzato invece, è meno incline a liberarsi in modo naturale, quindi possiamo fare qualcosa, se lo vediamo sbadigliare ripetutamente e ingoiare a vuoto (segni di nausea). Lasciate perdere il bicarbonato: fa schifo. Un cucchiaino o un cucchiaio (secondo la taglia) di Metoclopramide sciroppo (chiedete al farmacista) e un comune antiacido di quelli usati da voi dopo le libagioni pesanti, saranno di sicuro aiuto senza provocare danni. E ora, fuoco alle polveri.