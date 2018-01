Cosa fare se Fido zoppica

L'inverno è tutto sommato piuttosto caldo e invita alle passeggiate o alle corse, per chi ama il fitness. Meglio ancora se accompagnati da Fido che, a parte il pantofolaio irriducibile, sarà ben contento di sgambare di fianco o davanti a voi. Può capitare, come peraltro a noi, che si arrivi a casa e il cane accusi evidente dolore, «marcando», come suol dirsi, con una zampa, il che vuol dire che zoppica vistosamente quando l'appoggia. Il dolore può essere ancora più intenso, soprattutto se coinvolge le grandi articolazioni di spalla e anca e, in questo caso, il vostro Fido camminerà a tre zampe, tenendo sollevata la quarta.

La prima cosa da fare è vedere che non ci sia qualche rigonfiamento perché anche il cane, mentre corre, può prendere quella che volgarmente chiamiamo una «storta», che poi è uno stiramento o uno strappo muscolotendineo. Basta che metta malamente una zampa in una buca ed è fatta.

Se si vede il rigonfiamento che appare dolente ed è caldo, la prima cosa da fare in assoluto è munirsi di un sibarino (che altro non è che il giaccio secco), avvolgerlo in un asciugamano e tenerlo premuto delicatamente sulla parte dolente. Anche gli impacchi di acqua e sale della nonna sono di grande giovamento, in attesa di presentarsi da un veterinario.