Acqua e sapone se il vostro cane si brucia il pelo

Il vostro cane, spaventato da chissà cosa, si è scaraventato sotto lo chassis di un'automobile che si era appena fermata dopo avere percorso 1200 chilometri sfregandovi la schiena.

In altre parole si è provocato una piccola ustione sulla pelle del dorso che appare senza peli, piena di vescichette e piuttosto dolente. La faccenda, come al solito non riguarda il gatto, capace di bruciarsi il pelo vicino al camino acceso senza fare un plissé. Ma cosa fare per Fido? Un tempo (da neonato l'ho sperimentato io stesso) era usanza mettere dell'olio o del grasso sulla ferita. Non fatelo mai! Potreste ottenere una buona frittura, ma con danni tragici per il cane.

Una bella spugna imbevuta di acqua saponata (sapone di Marsiglia) fredda è quel che ci vuole per alleviare il dolore, provocare una vasocostrizione benefica e diminuire l'infiammazione. Non gettate sulla ferita alcun tipo di disinfettante. Basteranno all'uopo l'acqua e il sapone di Marsiglia sciolto in essa. Probabilmente avete in casa una crema per le piccole ustioni (nostre). Potete usarla dopo avere abbondantemente tamponato con la spugna la parte dolente. Non fasciate l'area interessata. Lasciate che prenda aria e ossigeno, almeno sul momento.