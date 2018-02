Neve e freddo: può servire anche il paltò

Avete intenzioni di partire per la settimana bianca? Bravi, avete tutta la mia comprensione. Avete inoltre deciso di portarvi dietro il cane? Bravissimi, ottima idea non lasciarlo a casa solo. Siete ancora indecisi se caricare anche il partner? Qui, preferisco non mettere lingua. Magari, potete date un'occhiata all'articolo di fianco.

Chiaramente se possedete un Siberian Husky o un Malamute il problema del freddo non si pone. Almeno per quanto riguarda loro. Diciamo che fino a 20 gradi sotto zero non faranno una piega, a vostra differenza. Il problema si pone se pensate di andare sulle Alpi, in mezzo a un ghiacciaio e possedete un Basenji, cane originario dell'ex Congo che non fa una piega sopra i 40 gradi, ma si spezza sotto zero.

Fuori dalle battute, per quanto sia ben poco favorevole a paltoncini, trench e simili, in condizioni climatiche normali, in questo caso non bisogna fare gli eroi, anzi far fare gli eroi ai nostri cani. Se avete un cane di razza o un incrocio a mantello corto, che magari soffre anche il freddo, copritelo come si deve e come fareste intelligentemente con un bambino. Se poi si dovesse bagnare con neve o acqua gelida, non usate subito il phon bollente (shock termico), ma passategli prima una salvietta tiepida sul pelo.