Se il cane perde il pelo occhio alle pulci

Gatti e cani perdono il pelo e non il vizio. Potremmo trasformare in questo modo un vecchio adagio che ricordava il lupo. In effetti la perdita di pelo (alopecia) nel cane e nel gatto è un fenomeno all'ordine del giorno che riconosce numerosi fattori per quanto ne riguarda la causa.

Prima di tutti i parassiti cutanei, come le pulci che inducono un prurito talvolta violento fino all'autotraumatismo, nei soggetti allergici. Se Fido o Silvestro perdono il pelo, la prima cosa da fare è dunque accertarsi che le pulci non li abbiano colonizzati. Basta scostare il pelo sul dorso e guardare attentamente se si vedono viaggiare velocemente piccoli punti rotondi e neri che sarebbero poi le pulci. Anche se non si vedono è comunque consigliabile, ora che andiamo verso il caldo, tenere gli animali sotto protezione, usando uno dei tantissimi prodotti che si possono acquistare nelle farmacie o talvolta anche nei negozi specializzati per animali.

Anche un integratore a basa di acidi omega 3 e omega 6, per via orale, sarà comunque utile e non procurerà alcun danno, in attesa, se il fenomeno continua, di recarsi dal veterinario per una visita approfondita e per accertare la reale causa del problema.