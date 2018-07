Se a Fido si spezza l'unghia

Avete fatto una bella passeggiata con Fido in montagna e per raggiungere l'automobile decidete di seguire il greto del torrente dall'acqua cristallina. Una volta arrivati a casa, il cane zoppica vistosamente ed emette anche qualche mugolio di dolore. Individuato l'arto in causa, con molta delicatezza (il cane a causa del dolore può mordere anche il proprietario) cominciate dal piede e palpate la zampa risalendo verso l'alto. Facilmente il dolore è provocato da un'unghia spezzata e il fatto che Fido si lecchi il piede lo conferma. Con molta cautela scostate il pelo e vedrete il pezzettino d'unghia che è rimasto. State tranquilli, niente di grave. L'unghia, in pochi giorni tornerà come nuova. Nel frattempo potete prendere un secchiello da mare riempirlo d'acqua fresca, metterci due cucchiai di Amuchina e immergere il piede per 510 minuti. Sarà di gran sollievo per il cane e, allo stesso tempo, funzionerà come ottimo disinfettante per prevenire eventuali infezioni nella parte lesionata. Una mezza Aspirina o una mezza Tachipirina da 500 mg, a stomaco pieno per un cane di mezza taglia, aiuteranno a lenire il male, senza provocare alcun danno, mentre sono del tutto vietate per i gatti. Se non siete convinti, meglio rivolgersi al veterinario.