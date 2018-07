Lo spray per calmare il micio

I gatti sono notoriamente curiosi e fifoni, allo stesso tempo. Chi li conosce, sa che basta portare in casa una scatola vuota e appoggiarla sul pavimento e si vedono le due orecchiette sollevarsi e, in un attimo, il micio scende dal divano avvicinandosi con cautela al misterioso contenitore. Prudenza sì, ma è più forte la curiosità. Dopo un adeguato studio, lo troverete di sicuro dentro a esplorare il nulla. Ma lui è contento così.

Altra faccenda è quando si tratta di metterlo nel trasportino per portarlo dal veterinario. Non chiedetemi come facciano, ma alcuni gatti riescono a leggere nel nostro pensiero e, appena pensate di acchiapparli, sono già sotto il letto, al centro, ben sistemati dove nessuno li becca più. Se Silvestro si mostra molto nervoso per il trasporto potete ricorrere ai feromoni. Si tratta di sostanze tranquillizzanti emesse da particolari ghiandole che sono state sintetizzate chimicamente e possono essere sprayzzate dentro la loro gabbietta. Non che siano miracolose, ma possono aiutare molto nell'alleviare il disagio del trasporto in auto. Molti gatti infatti, tollerano male il viaggio, lamentandosi e - qualche volta - vomitando. E tollerano malissimo la vista dell'odiato medico che graffiano molto volentieri e senza alcuna pietà.