"Impiegato assenteista? Paghe ridotte all'ufficio"

Il nuovo contratto degli statali vuole "disincentivare elevati tassi di assenteismo ". E per farlo sono previsti "correttivi e significative riduzioni delle risorse a titolo di premio non solo per il singolo ma a tutto l'ufficio a cui appartiene". Sarà un organismo ad hoc a proporre le contromosse in caso "siano rilevate assenze medie" sopra i tassi di riferimento o "siano osservate concentrazioni" in date particolari.

I "danni" provocati dall'assenteista quindi si riverseranno anche sui colleghi. Il taglio dei premi riguarderà, infatti, l'intero ufficio. Le maggiorazioni di stipendio saranno "differenziate": saltano le cosiddette gabbie della legge Brunetta ma resta l'indicazione per dare di più ai migliori. L'ipotesi è elargire i plus a una quota che non superi il 30% del personale ma allo stesso tempo si prova a restringere la forbice tra i più ricchi e i più poveri. Spunta così un "elemento perequativo mensile" , una misura compensativa, in modo da garantire il completo salvataggio del bonus degli 80 euro e il riscatto di anni di blocco contrattuale.

La trattativa tra l'Aran, il braccio del governo nei tavoli, e i sindacati entrerà nel vivo mercoledì con l'obiettivo di raggiungere un accordo prima di Natale.