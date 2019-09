Conte apre al Mattarella bis: "Se fosse disponibile..."

Il denominatore comune tra Giuseppe Conte e Sergio Mattarella potrebbe essere quello del "bis". Dopo aver ottenuto il via libera dal Parlamento sia per il governo con la Lega sia con il Partito democratico, ora il premier apre anche all'ipotesi di una riconferma dell'attuale presidente della Repubblica. Intervenuto in un'intervista pubblica a Ceglie Messapica, l'avvocato ha speso parole al miele nei confronti di Mattarella: " Vorrei una personalità come lui, dotata di equilibrio, esperienza politica, saggia e anche alla mano ". E fondamentalmente ha aperto al secondo mandato: " Sì, se fosse disponibile... ".

Fine vita e governo

Il presidente del Consiglio poi ha toccato anche il tema del fine vita, dubitando dell'esistenza del " diritto alla morte " e ritenendo che - qualora dovesse essere stabilito - dovrebbe essere garantito " ai medici il diritto all'obiezione ".