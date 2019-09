Il Conte bis ottiene la fiducia. Ma la maggioranza è risicata

Anche il Senato ha detto sì. Con 169 voti a favore, 133 contrari e 5 astenuti, Giuseppe Conte incassa la seconda fiducia in Parlamento e diventa quindi pienamente operativo. Ma la maggioranza è davvero risicata se si pensa che il numero minimo di voti necessari per l'approvazione era di 161 sì.

Una fiducia ottenuta - come già avvenuto ieri alla Camera - tra cori, urla e fischi dai banchi dell'opposizione, in particolare da quelli della Lega. Fin dal mattino i senatori leghisti avevano continuato quella che ormai è una vera e propria "guerra" a un governo nato per evitare il ritorno alle urne. Una "guerra" portata avanti anche mentre parlava il presidente del Consiglio e che ha richiesto più volte l'intervento della presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Ed è proprio alla Lega e a Matteo Salvini che Conte rivolge il suo attacco più duro. " Errare è umano, cercare di dare agli altri la colpa per i propri errori è un modo, in politica, per conservare la propria leadership ", ha scandito, " Evocate spesso il concetto di dignità. Ma la dignità per quanto riguarda le funzioni del presidente del Consiglio non si può valutare in base al fatto che sia o meno con voi al governo. La dignità deriva solo dal fatto di servire con onore e massimo impegno il Paese nell'interesse degli italiani. Mi direte cosa c'è di dignitoso nei repentini voltafaccia che ci sono stati nelle ultime settimane ". E il premier non perde occasione per apostrofare il suo ex ministro, dandogli dell'"arrogante" che voleva " unilateralmente e arbitrariamente di concentrare definitivamente nelle proprie mani tutti i poteri: pieni poteri ".

Nella sua replica al termine del dibattito a Palazzo Madama, Conte richiama i punti programmatici del suo secondo governo già snocciolati ieri alla Camera. E in particolare sulla manovra economica "che ci impegnerà a contenere l'aumento dell'Iva" attraverso il reperimento di risorse per avere un "fisco amico" e sull'immigrazione ora concentrata "ossessivamente sullo slogan 'porti aperti-porti chiusi'". A questo proposito nel mirino ci sono ancora i decreti sicurezza di Salvini su cui il governo "raccoglierà le osservazioni del Presidente della Repubblica". Del resto, Conte lo ha detto chiaramente, il nuovo esecutivo è pronto a interpretarloi "in senso costituzionalmente orientato". Cioè, più semplicemente, a non applicarli affatto.