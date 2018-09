Conte ci scherza su: "Io sono diventato premier per caso…"

"È la terza volta che sono qui nelle Marche, eppure il governo si è insediato da poco e io sono diventato premier (pausa scenica e ammiccamento, ndr) per caso, da poco tempo" . Risate e poi applausi. A strappare i sorrisi e lo scroscio è proprio il presidente del consiglio Giuseppe Conte, che ha così scherzato nel suo intervento istituzionale in occasione dell’inaugurazione della scuola "Tacchi Venturi" a San Severino Marche, in provincia di Macerata, simbolo della ricostruzione post-terremoto.

Il giurista si è mostrato di ottimo umore alla giovane platea, con la quale si è divertito così: "Sentite un po' come si fanno i discorsi con i grandi: eminenza, eccellenza, presidenti, sindaci, autorità, tutti... [...] Io spendo per voi due paroline – a parte il tempo breve di questo intervento – perché siamo qui e sono qui per loro (i ragazzi, ndr). Quindi voi mi giustificherete: è stato ricordato che è la terza volta che sono nelle Marche eppure ci siamo insediati e sono diventato premier, per caso, da poco tempo. Ecco, tre viaggi: significa che sono abbastanza attento…" .