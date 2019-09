Conte imita Salvini: ecco la foto con l'hamburger sui social

"Dopo un'intensa giornata di lavoro alle Nazioni Unite, qui a New York, un vero hamburger americano nel cuore di Manhattan" . In camicia bianca, sorridente, affamato e pronto ad addentare il panino: così Giuseppe Conte si è fatto ritrarre, per poi postare la fotografia sui propri canali social.

Uno scatto "salviniano", in cui il presidente del Consiglio imita il leader della Lega, che da tempo si mostra sui social nei momenti (culinari) di relax e svago, spesso al fianco di una pizza o di un altro piatto tipico della nostra cucina italiana.

Il premier, a differenza di Matteo Salvini, ha scelto invece il panino tipico della ristorazione fast-food a stelle e strisce per una foto ricordo nel cuore della Grande Mela. Uno scatto che, ovviamente, non è passato inosservato e che ha fatto scatenare gli utenti sia su Facebook che su Instagram si sono divertiti a commentare la cena americana del sedicente avvocato del popolo.