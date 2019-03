Conte: "La mia esperienza termina con questo governo"

Conte sarà premier solo per questa volta? In politica nulla si dà per scontato, neppure le dichiarazioni rese pubblicamente. Gli anni passano e alla fine le idee si cambiano. Avete presente la Boschi? Disse che in caso di sconfitta al referendum avrebbe abbandonato la politica. Ma è ancora lì. Sarà anche questo il caso di Conte?

Difficile dirlo adesso. Lui, al momento, assicura che " la mia esperienza di governo termina con questo ". Niente bis, dunque. " Personalmente l'ho detto, non ho la prospettiva di lavorare a una nuova esperienza di governo", ha assicurato il presidente del Consiglio a margine di una visita alla centro di ricerca CNR a Lecce. "In questo momento abbiamo una grande chance, siamo al governo non si può passare in una prospettiva di governo futura, gli italiani ci renderanno conto di cosa abbiamo fatto oggi, ieri, domani mattina. Non bisogna pensare come la vecchia politica e iniziare a lavorare per un domani sarebbe una prospettiva completamente sbagliata ".

In questi giorni non si fa che parlare delle liti interne al governo. Anche la visita dei cinesi in Italia, con la firma dei memorandum, ha lasciato non pochi strascichi. Salvini si è tenuto a debita distanza dall'evento politico e mediati e Di Maio l'ha accusato di essere il vicepremier del "dire", mentre lui è quello del "fare". Senza contare gli screzi su immigrazione, Congresso mondiale della famiglia e via dicendo.

Ieri Salvini, secondo le indiscrezioni, si sarebbe detto stufo anche di un Conte troppo "fenomeno" su alcuni temi. Sentimento peraltro a quanto pare ricambiato anche da Palazzo Chigi, che sarebbe irritato da un vicepremier accusato di voler apparire un "superuomo".