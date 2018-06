Piersanti Mattarella, Delrio insiste: "Conte non avrà un grande futuro"

Ieri, il neo presidente del Consiglio Giuseppe Conte era alla Camera, per chiedere la fiducia. Durante il discorso iniziale ha ringraziato Sergio Mattarella, esprimendogli la sua solidarietà per gli insulti che i social avevano rivolto, nei giorni scorsi, al fratello del presidente della Repubblica.

Durante la fase delle consultazioni per il nuovo governo, infatti, a Mattarella erano stati rivolte minacce e offese, che avevano scomodato la memoria del fratello Piersanti, eponente della Democrazia Cristiana, che nel 1980 era stato assassinato dalla Mafia, quando era presidente della Sicilia. Conte, ieri, si è dichiarato "addolorato" per quanto successo nei giorni scorsi. E, per spiegare la situazione, ha parlato degli attcchi a "un congiunto" di Mattarella. Una definizione molto generica e lui stesso ha ammesso di non ricordare "esattamente" .

Poco dopo, l'esponente alla Camera del Partito Democratico Graziano Delrio, ha fatto notare l'incertezza di Conte e, in preda alla rabbia ha urlato: "Si chiamava Piersanti, si chiamava Piersanti" .