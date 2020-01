Conte teme il pugno duro di Di Maio: 40 grillini a rischio espulsione

Luigi Di Maio ha chiesto aiuto a Beppe Grillo. Un consiglio per tentare di risolvere la crisi eterna all'interno del Movimento 5 Stelle, quotidianamente dilaniato da liti e dissidi. A tenere banco ora sono le questioni Gianluigi Paragone, espulso per non aver votato la legge di Bilancio e per esseresi astenuto nel voto sulle dichiarazioni del premier Giuseppe Conte, e Alessandro Di Battista, che a giudizio di alcuni grillini vorrebbe far cadere il governo. La linea del garante è chiara: assumere un atteggiamento orgoglioso. Del tipo: " Chi va via non ci merita ". Ma c'è un problema di fondo: i pentastellati ogni giorni devono fare i conti con addii, minacce, sfoghi e frecciatine. Mario Michele Giarrusso è uscito allo scoperto senza mezzi termini: " È quello che si merita una leadership chiusa e inconcludente ". Il senatore 5S non vede assolutamente di buon occhio il ministro degli Esteri: " 11 milioni di italiani hanno votato 5 stelle per vedere questo schifo? ".

Il capo politico è al centro della crisi: dall'inizio della legislatura ha perso 19 parlamentari, tra epurati e autoespulsi. Tra questi Angiola e Rospi, furibondi contro il verticismo adottato dai gialli. Nello specifico hanno salutato 9 deputati e 10 senatori, rendendo dunque la vita molto complicata all'esecutivo giallorosso che ora è sul filo.

Le tensioni

Inevitabilmente preoccupato il presidente del Consiglio, impensierito anche dalla scissione di Lorenzo Fioramonti con probabile nascita del suo gruppo. " Si rischia una instabilità molto forte ", ripete l'avvocato, che non vorrebbe la formazione e l'appoggio di ulteriori fazioni. Nella giornata di ieri sono arrivate le rassicurazioni da parte di Andrea Orlando, deputato del Partito democratico: " Nessun pericolo per la tenuta dell'esecutivo ". Frasi di circostanza, probabilmente. Dichiarazioni che non tranquillizzano affatto il capo del governo.