Conte: "Trovati gli accordi sui temi, ora cerchiamo lo stop alle liti"

Giuseppe Conte manda un messaggio chiaro al governo, invitato a cambiare marcia e motodo di lavoro al più presto. L'avvocato ha detto che non ha alcuna intenzione di " stare appeso " ai diktat di Luigi Di Maio e Matteo Renzi. Per tale motivazione, come già anticipato nella giornata di ieri, a gennaio vi sarà una verifica di governo: " Si tratterà di un rilancio. In soli 100 giorni abbiamo messo in sicurezza il Paese e i risparmi delle famiglie ". Eppure un italiano su due pensa che i giallorossi abbiano i giorni contati: " C’è qualche segno di incertezza, i cittadini si aspettano massima chiarezza dal governo e dalle forze di maggioranza ". Perciò ha avvertito: " Il dibattito pubblico di queste settimane non ci ha fatto bene ". È passato infatti un messaggio negativo: " Una maggioranza in cui sono tanti i tentativi di rimarcare uno spazio politico autonomo, di appuntare bandierine ". Bisognerà dunque trovare accordi per " correre tutti insieme ".

Negli ultimi giorni si è assistiti al ricorrere a termini che hanno il fine di evitare il ritorno al voto: " verifica " è un vocabolo da prima repubblica che prevedeva un accertamento della stabilità del governo e il confronto avveniva all'interno del palazzo escludendo l'opinione pubblica; il sostantivo " programma " è stato usato dall'esponente del Pd Goffredo Bettini; Nicola Zingaretti ha fatto invece ricorso alla parola " agenda " per indicare un elenco di tutti gli obiettivi dell'esecutivo. Insomma, una serie di termini che hanno lo stesso denominatore comune: non importa come andare avanti, l'importante è farlo.

Giustizia, Alitalia e Mittal

Dopo le liti tra Bonafede e Pd sulla riforma della giustizia, il compito del presidente del Consiglio sarà quello di trovare una sintesi: " Riusciremo a trovare le misure più adeguate per ridurre i tempi dei processi penali e per evitare che un processo si estingua senza pervenire a una sentenza di merito ". È stata espressa dunque fiducia sul fatto che verrà trovata una convergenza " che riesca a ottemperare a tutte le legittime esigenze espresse dalle forze di maggioranza ".

Nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, sono stati toccati anche i cruciali temi Alitalia ed ex Ilva: si è detto " ottimista " perché l'esecutivo " sta seguendo questi dossier con la massima attenzione ". E ha rivendicato l'ultimo decreto legge: " Abbiamo posto la compagnia di bandiera in condizione di rilanciarsi e di predisporsi a una soluzione di mercato ". Questa positività nasce dalla " forza trasmessa dai tarantini, che hanno chiesto di trovare una soluzione ". Il piano attualmente al vaglio prevede " anche la discesa in campo di aziende a partecipazione pubblica ". Ma sul fattore esuberi posto da Mittal non si è voluto sbilanciare: " Niente numeri, il negoziato è in corso, ma non saranno certo 4mila ". L'intento è sicuramente quello di " salvaguardare i livelli occupazionali ".

Mes

Il premier ha criticato amaramente le modalità con cui è stata trattata la tematica del fondo salva-Stati: " Il dibattito pubblico è rimasto inquinato da uscite mistificatorie ". Nel mirino sono finiti soprattutto Matteo Salvini e Claudio Borghi: " L'insieme di falsità propagandate da questa coppia non ha aiutato gli interessi dell'Italia ". Inoltre ha confessato di essersi sopreso dal cambiamento della Lega: inizialmente " aveva respinto le pulsioni antieuropeiste "; ora invece ha notato che " la golden share è in mano a chi vuole portare l’Italia fuori dall’euro ".