"Quel contratto è illegale La Raggi può decadere"

Una firma potrebbe far decadere Virginia Raggi. È quella che lei stessa ha messo insieme ai suoi consiglieri sotto al contratto con il Movimento Cinque Stelle in occasione dell'elezione a sindaco di Roma e che prevede una penale da 150mila euro.

Ne è sicuro, racconta il Messaggero, l'avvocato Venerando Monello che ha presentato ricorso al tribunale civile di Roma per chiedere l'annullamento del contratto o in alternativa la decadenza dell'intera giunta. Ma a quanto pare lo pensa persino la stessa Virginia Raggi: nella memoria presentata proprio nell'ambito del ricorso, i legali del sindaco sostengono che il contratto è nullo e che per questo anche in caso di lite con i vertici del movimento la Raggi resterebbe al suo posto. A differenza di quanto sostengono gli avvocati di Grillo.