"Così è stato impedito di indagare sui soldi che arrivano ai centri"

Roma «Ho sempre chiesto che fossero estese le prerogative della commissione Schengen affinché diventasse una commissione inquirente con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, ma mi è stato negato: avrei condotto un'indagine seria che avrebbe portato alla chiusura di alcuni centri». Così Laura Ravetto, componente di Forza Italia della commissione d'inchiesta sul sistema di accoglienza e presidente della commissione Schengen commenta le polemiche sulla mancata pubblicazione di una relazione finale sul tema migranti.

«Le commissioni inquirenti sono tenute a redigere una relazione finale», aggiunge ricordando di essere stata «l'unico presidente della commissione Schengen a pubblicare una relazione sul lavoro svolto, pur non avendone l'obbligo». Il sospetto, osserva, è che non si sia voluto scavare a fondo, non si sia voluto indagare sugli aspetti poco chiari. «La commissione d'inchiesta ha svolto solo audizioni - rimarca - mentre avrebbe potuto acquisire tutti i risultati del lavoro dei magistrati e stabilire se gli stanziamenti per i centri di accoglienza erano corrispondenti ai servizi offerti». Insomma, si sarebbe potuto capire se i famigerati «35 euro al giorno per rifugiato» finanzino tutte le spese dei centri di accoglienza o se qualcuno fa business con i migranti.

Ad esempio, nella relazione approvata il 20 dicembre scorso si sottolinea che in Calabria il 49% delle procedure prevede l'affidamento diretto, in Molise il 43%, in Sardegna il 37 e in Puglia il 29,7 per cento. Così come si evidenziano le situazioni di «oligopolio» nel rapporto enti gestori/strutture di accoglienza: in Trentino Alto Adige mediamente ad un gestore corrispondono 49 strutture, in Umbria il rapporto è 1 a 21, nelle Marche e nel Friuli Venezia Giulia è 1 a 10. D'altronde, basta guardare un dossier di documentazione di Openpolis e Oxfam per evidenziare come non vi sia trasparenza sulla destinazione dei circa 6 miliardi di euro di fondi destinati nel 2016 dall'Italia ai capitoli cooperazione e accoglienza.

Secondo il presidente della commissione Federico Gelli (Pd), «le sei relazioni depositate dalla commissione sono esaustive rappresentazioni del lavoro svolto che è dovuto necessariamente terminare con lo scioglimento delle Camere». Circa la richiesta del capogruppo a Montecitorio di Fi, Renato Brunetta, al presidente Boldrini al rispetto delle norme istitutive della commissione, Gelli replica che convocherà «la commissione dopo il 4 marzo per una presa d'atto finale senza prestarsi a strumentalizzazioni di carattere elettorale». Circostanza contestata da Gregorio Fontana (Fi) nella riunione della commissione di giovedì scorso. E che Ravetto spiega in altri termini: «Le commissioni di inchiesta funzionano se sono affidate a componenti dell'opposizione: un parlamentare di maggioranza non può sconfessare il ministro dell'Interno imponendo la chiusura o il commissariamento dei centri».