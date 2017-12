Cosa c'è scritto nella mail che Carrai inviò a Ghizzoni

"Ciao Federico, solo per dirti che mi è stato chiesto di sollecitarti se possiblie nel rispetto dei ruoli per una risposta su Etruria. Un abbracio Marco".

È questo il testo dell'email che nel gennaio del 2015 Marco Carrai ha inviato all'allora ad di Unicredit Federico Ghizzoni per chiedere come mai non era stata ancora presa una decisione sull'eventuale acquisizione di Etruria.

A leggerla durante la seduta della commissione d'inchiesta sulle banche è Pier Ferdinando Casini, che precisa: "Questa email tra parentesi l'acquisisco, anzi l'ho già acquisita" (guarda il video).

La mail, ha raccontato Ghizzoni in commissione, è arrivata il 13 gennaio 2015. "Mi venne da pensare a chi potesse aver chiesto questo sollecito", si chiede lo stesso ex ad di Unicredit, "Esclusi la banca perché avevamo un rapporto aperto. Decisi di non chiedere alcun chiarimento, per non aprire canali di comunicazione. Risposi ok, stiamo lavorando, quando avremo finito la nostra analisi contatteremo la banca e daremo la nostra risposta. La risposta allla banca l'abbiamo data il 29 gennaio 2015".