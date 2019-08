Sondaggi, Lega in calo. Ma gli italiani vogliono il voto

La Lega perde il 5% in un mese, ma resta saldamente il primo partito, e il 41% degli italiani chiede di tornare al voto. Questa è la fotografia scattata dal professor Roberto D'Alimonte e pubblicata oggi sul Sole24ore.

Secondo il sondaggio effettuato da Winpoll-Sole24ore, il Carroccio passa dal 38,9% del 30 luiglio al 33,7% registrato il 25 agosto, mentre il Pd sale solo dello 0,7% (dal 23,3% al 24%) e il M5S accresce il suo consenso di 2 punti percentuali (dal 14,8% al 16,6%). La maggioranza relativa degli italiani, il 41%, si mostrano desiderosi di esprimere il loro voto nel segreto dell'urna, ma il 62% degli elettori del Pd e il 43% del M5S preferirebbe 'un governo giallorosso'. L' 83% degli elettori della Lega, invece, vuole le elezioni e solo il 7% tornerebbe col M5S. Solo il 34% crede che un tale esecutivo abbia le potenzialità per durare fino alla fine della legislatura e il 37% è convinto che durerà pochi mesi.