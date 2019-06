Csm, Mattarella indice elezioni suppletive: ​"Occorre voltare pagina"

Dopo lo scoppio del 'caso Palamara', occorre "voltare pagina, restituendo alla magistratura prestigio e fiducia che le note vicende hanno incrinato tra i cittadini". Con questa motivazione il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha indetto per i prossimi 6 e 7 ottobre le elezioni suppletive per sostituire i membri togati del Csm dimissionari, Luigi Spina e Antonio Lepre.

I due rappresentanti della componente dei pm, infatti, non sono sostituibili con i primi non eletti. Le votazioni si terranno il 6 e 7 ottobre prossimo. Un decisione, spiegano all'Agi fonti qualificate del Quirinale, che serve ad evitare lo scioglimento immediato del Csm. Sciogimento che porterebbe a nuove elezioni dell'organo di autogoverno dei magistrati con le stesse regole e procedure elettorali che sono state fin qui criticate e di cui si chiede una revisione. Si apprende, inoltre, che in queste settimane vi sono stati frequenti contatti tra il Capo dello Stato, il ministro della giustizia Alfonso Bonafede e i vertici del Consiglio Superiore della Magistratura. Con questa decisione il Parlamento avrà il tempo per varare una riforma dei criteri di noma ed elezione dei componenti del Csm.