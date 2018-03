D'Alema: "Ho preso meno voti delle persone che ho incontrato"

Massimo D'Alema non entrerà in Parlamento. "Baffino" di fatto ha fallito nelle sua sfida elettorale nel collegio di casa nel Salento. Ha portato a casa soltanto il 3,9 per cento. Lui stesso ha definito questo risultato come una sorta di beffa: "Ho preso meno voti delle persone che ho incontrato", spiega al Corriere. Poi D'Alema prova ad interrograsi sui motivi della sconfitta e prova a spiegarli così: "Questo significa che non siamo stati percepiti come qualcosa di diverso rispetto al centrosinistra e a quello che anche noi abbiamo criticato e contrastato nell'ultimo anno". Non tornerà in campo, è stat l'ultima sfida: "È finita una stagione, ora è il tempo di dedicarsi allo studio e alla formazione.



È stata l'ultima battaglia in prima linea". Rivedica la sua scelta e anche quella rinuncia al "paracadute" che di fatto lo ha estromesso dal nuovo Parlamento: "Io mi sono limitato a raccogliere un invito pressante, e penso che fosse per me inevitabile accettare, con tutti i rischi di un lancio senza paracadute. Era nel conto delle possibilità, è andata così". Poi amaramente punta il dito contro Renzi: "Quello che s'è portato via è troppo, francamente". Infine fa una rapida analisi del risultato del voto e spiega come la sinistra con Pd e Leu sia rimasta fuori dai giochi: "Il voto si è polarizzato su chi aveva possibilità di vittoria, M5s e centrodestra".